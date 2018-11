Stanislav Dvořák, Novinky

Zatímco jejich vrstevníci odcházejí do hudebního důchodu, skupina dokonce uvažuje o dalším studiovém albu a odmítá potvrdit, že chystají poslední turné.

„Mick a já jsme se sešli před měsícem na pár dní ve studiu, jen tak si zahrát. Kromě toho by mohlo být nějaké hraní ve studiu někdy v prosinci,“ prozradil Richards magazínu RollingStone.

Kytarový tandem Wood - Richards.

FOTO: Petr Horník, Právo

Pracovali na pár písních se známým producentem Donem Wasem a vyšlo z toho podle něj „pár pěkných věcí“. O vydání nové desky je ale ještě předčasné hovořit. „Jak jsem řekl, je to v raném stádiu. Když se na to podívám, řekl bych, že teď uděláme to turné, takže možná touhle dobou příští rok. Možná. To vypadá jako rozumný odhad,“ řekl kytarista.

Britská skupina Rolling Stones zahrála ve středu 4. července 2018 v pražských Letňanech.

FOTO: Petr Horník, Právo

Dodal, že i po desítkách let hraní kapela pořád musí před koncerty zkoušet. „Je to jako vytáhnout ven skvělé auto, které ale stálo odstavené devět měsíců. Musíte ho zase zajet. A zkoušení je taky sranda. Je to skvělá doba, kdy můžete říct „počkej, zkusíme tohle ještě jednou“. Tam právě koncerty získávají formu.“

Rolling Stones naposledy koncertovali v Praze 4. července. Aktuálně potvrdili řadu koncertů na jaro a léto, ale jestli se ještě někdy vrátí do ČR, není jasné.