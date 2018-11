ČTK

Lubomír Kostelka se narodil v roce 1927 v Přerově, později na průmyslovce se seznámil s Vladimírem Menšíkem a toto přátelství obě výrazné osobnosti pojilo po celý život.

Spolu nastoupili na brněnskou konzervatoř. První angažmá dostal Kostelka v roce 1953 v Českém Těšíně. Poté přešel do Divadla bratří Mrštíků v Brně a záhy do divadla ABC do Prahy. Už na počátku 60. let se začal věnovat převážně televizi a filmu.

Herec Lubomír Kostelka na snímku z roku 2012

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Kostelka účinkoval ve stovkách filmových a televizních rolí, v drtivé většině však šlo o role menší. Často volil role v pořadech, kde účinkoval i Menšík. Sešli v komediích jako Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách či Což takhle dát si špenát.

V poslední době se objevil v komediích Zdeňka Trošky Babovřesky nebo coby děda Lubin v dětském pořadu Kouzelná školka.V roce 1999 byl Kostelka nominován na Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve snímku Kuře Melancholik.

Byl dvakrát ženatý. Z druhého manželství měl syna Martina, který se stal úspěšným dětským kardiochirurgem. V poslední době žil doyen tuzemské herecké scény na své chalupě v Kamberku na Benešovsku. K jeho velkým koníčkům patřilo vaření.