Festival Sziget se bude konat od 7. do 13. srpna 2019 v Budapešti. Návštěvníkům kromě zmíněných interpretů zahrají i Richard Ashcroft, Chvrches, Catfish and The Bottlemen, Jungle, Kodaline, The Blaze, Maribo State, Idles, Superorganism, Pale Waves, Parcels, Boy Pablo, Frank Turner & The Sleeping Souls, Of Mice & Men, Frank Carter & The Rattlesnakes, Gang Of Youths, Alma, Yungblud či Tamino.

Akce kromě hudby nabídne i akrobatický cirkus, divadlo, výtvarné umění a další možnosti uměleckého či sportovního vyžití. Sziget je jeden z nejpopulárnějších evropských hudebních festivalů vůbec.