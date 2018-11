Stanislav Dvořák, Novinky

Děj seriálu I Am the Night byl inspirován skutečnými událostmi. Jednou z hlavních postav je dospívající dívka, která zjistí, že je adoptovaná, a přijede koncem čtyřicátých let do Los Angeles, aby našla svého pravého otce. To je známý lékař, v jehož minulosti se dá najít ledacos nečistého.

Chris Pine hraje bývalého reportéra, který dívce pomáhá při nebezpečném pátrání na odvrácené straně zdánlivě dokonalého Hollywoodu.

Herečka India Eisleyová v seriálu I Am the Night

FOTO: Turner Entertainment

„Jak začne pátrat po záhadách ze své minulosti, potká zkrachovalého reportéra a společně sledují zlověstnou stopu, která vede k nechvalně známému gynekologovi Dr. Georgi Hodelovi, který je namočen do nejtemnějších zvrhlostí v Hollywoodu a možná i do nejznámějšího nevyřešeného zločinu,“ uvedli tvůrci.

Dylan Smith a Chris Pine

FOTO: Turner Entertainment

Hodel byl hlavním podezřelým ve strašidelné vraždě Elizabeth Smartové, zvané Černá Dahlia, která dodnes nebyla vyřešena. Hodelův syn Steve Hodel, detektiv u kriminální policie Los Angeles, napsal vlastní verzi příběhu, kde obvinil otce nejen z této vraždy, ale i z dalších, které se staly o mnoho let později.

Podobným tématem se z jiného pohledu zabýval i známý film Briana De Palmy Černá Dahlia z roku 2006.