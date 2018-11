jaš, kul, Právo

The Smashing Pumpkins vyrazí příští rok na evropské koncertní turné se svými původními členy. Vedle frontmana, zpěváka a kytaristy Billyho Corgana, v sestavě budou i kytarista James Iha a bubeník Jimmy Chamberlin, kteří natočili nejslavnější desky skupiny.

The Smashing Pumpkins vydali 16. listopadu nové album Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. Jde o první nahrávku zakládajících členů formace kolem Billyho Corgana po delší době.

K trojici se na desce přidal i dlouholetý spolupracovník kapely, kytarista Jeff Schroeder. Desku nahrála v Shangri La Studios v Malibu a o produkci se postaral Rick Rubin. Nahrávka obsahuje osm skladeb.

The Smashing Pumpkins vznikli v Chicagu v roce 1988. Na svém kontě mají deset studiových alb, čtyři koncertní a sedm kompilací. V letech 2000 až 2006 kapela nefungovala.