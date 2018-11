Pavel Šporcl vyráží na vánoční turné

Houslista Pavel Šporcl vyráží na tradiční vánoční turné. S novým programem zavítá do devíti měst. Společně s hosty, sopranistkou Janou Šrejmou Kačírkovou a harfistkou Janou Bouškovou předvede skladby mistrů z období baroka i klasicismu a nebude chybět výběr z jeho vánočního alba Christmas on The Blue Violin.