„Jak jsem zestárnul, můj hlas klesl hlouběji, ale protože moc přes den nemluvím, dokázal jsem si hlas udržet v dobré kondici,“ tvrdí Hucknall.

”Mám pořád štěstí, že zvládnu zazpívat vysoké tóny... Ani nevím, proč mám takové štěstí. Nedělám pro hlas nic zvláštního kromě toho, že moc nemluvím.“

Deska Symphonica in Rosso vznikla loni v Amsterdamu. Simply Red měli v zádech čtyřicetičlenný orchestr a odehráli to nelepší ze svých jedenácti desek plus jazzové standardy Franka Sinatry nebo Nat King Cola.

„Požádali mě, abych zazpíval to, co je podle mě song století, a já si vybral My Way Franka Sinatry a natočil to s London Symphony Orchestra. Prostě jsem vybral první píseň, která mi naskočila v hlavě,“ dodal frontman.

Simply Red v Praze

„Já obvykle ani nezkouším, čehož se kolegové z kapely děsí, ale v tomhle případě jsem si myslel, že se prostě objevím a zazpívám a všichni budou spokojení. A jsem opravdu rád, že to vyšlo, protože se symfoňákem je to úplně jiné.“

Simply Red začínali v osmdesátých letech a postupně se zařadili k největším ikonám blue-eyed soulu. Proslavili se hity If You Don’t Know Me By Now, You Make Me Feel Brand New, Stars či Holding Back the Years.