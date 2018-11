jaš, Právo

Den po pražském koncertu vydá americká zpěvačka album, které zachytilo její květnový koncert v Royal Albert Hall v Londýně. Byl součástí jejího světového turné, v jehož úvodu loni koncertovala i u nás. Album se jmenuje Beth Hart – Live At the Royal Albert Hall.

Na desce bude třiadvacet písniček, které dobře reprezentují kariéru této výtečné zpěvačky. Šeptá v nich a křičí, v písních jsou její naděje, strach i tajemství.

Počin Live At Royal Albert Hall opět připomene, že vše, co by chtěl posluchač o zpěvačce vědět, se skrývá v jejích písních.