Záznamy mozkové činnosti šťastlivců zasažených Amorovým šípem při pohledu na fotografii milence a kamaráda se pronikavě lišily. Snímky mozku prokázaly, že milostný vztah aktivoval oblasti mozku s vysokou koncentrací dopaminu navozujícího příjemné pocity.

Milan Bauman, legenda mezi českými popularizátory vědy, ve své knize Štvanci touhy s podtitulem Jak mozek ovlivňuje lásku, milování a sex (Vydavatelství Bondy, 2018) zavede do hlubin, tedy hemisfér lidské mysli.

Vysvětlí třeba, co se v něm odehrává při rande, flirtu i žárlení, za co může „hormon mazlení“, co vězí za nevěrou a proč jsou jednou z nejsilnějších mužských erotogenních zón právě závity v hlavě.

Nezastírá, že nejnovější poznatky do ledasčeho vnesly jasno, ale přesto v mnohém tápají. A to vše nadnese poutavě, lehce, bez zátěže pseudoodbornosti a sebemenšího náznaku lascivnosti.

Zkrátka je to pozoruhodné a až strhující čtení nejen na dlouhé zimní večery.