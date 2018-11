Jaroslav Špulák, Právo

Jelen se rozhodl, že divákům představí hned tři velmi dobré zpěvačky. Do role předskokanky pozval Terezu Balonovou, která v letošním roce vyhrála soutěžní Portu. Právě tam na ni členové kapely narazili. Bezpečně poznali její talent a pozvali ji na turné.

Když Balonová zpívá, nepůsobí to dojmem, že je na pódiu osmnáctiletá dívka. Má vyzrálý a pevný hlas, dobře jej ovládá, využívá jeho daný rozsah a působí přitom jistě. Doprovází se hrou na kytaru a používá looper, přístroj, na který lze v danou chvíli zachytit a přehrávat hudební doprovod. Působí to pak dojmem, že hraje celá kapela. Dělá to tak třeba i britský písničkář Ed Sheeran.

Balonová by ale měla zapracovat na textech. Ty už totiž v občasných klišé a nešikovných obratech odpovídají jejímu věku a celkový dojem z vystoupení trochu srážejí. Kdyby byl její přednes osmnáctiletý, vlastně by bylo vše v pořádku. Takhle bude muset svou silnější složku dotáhnout.

Jakmile časem obě disciplíny vyrovná, mohla by se stát pevnou součástí zdejší písničkářské scény. Její hradecký výkon, který velmi pozitivně přijalo i publikum, tomu dal předpoklady.

Jindra Polák z kapely Jelen v královéhradeckém Aldisu.

FOTO: Jaromír Zajda Zajíček

Jelen pak na scéně hýřil zkušeností, samozřejmě v tom dobrém smyslu slova. Po šesti letech existence a spoustě koncertů v sobě mísí jak interpretační jistotu i profesionalitu, tak viditelnou radost z hraní. V jeho sestavě jsou velmi dobří muzikanti, kteří nepřipustí, aby po hudební stránce vyvstaly otazníky, v jeho čele je pak zpěvák a kytarista Jindra Polák, jenž má charisma.

S lehkostí zvládá jak zpívané party s kytarou, tak ty, při kterých nástroj odloží a udělá krok směrem k publiku coby sólový zpěvák. Jeho hlas je příjemný a v přednesu jistý, k čemuž přispívá i to, že si pěvecké party skládá na míru a nesnaží se v nich dostat do poloh, které mu nejsou vlastní. Tuhle zručnost by měl každý zpěvák mít.

Pozoruhodný byl výkon Kateřiny Marie Tiché, stálého hosta skupiny Jelen. Za poslední dobu pěvecky slyšitelně vyrostla, a když byla na scéně, získaly beztak dobře sezpívané vokální party skupiny další teplou barvu. Má už zdravou sebejistotu a z léta trvajícího hostování v kapele učinila přínos jejímu zvuku a nabídla větší požitek každému pozornému posluchačovu uchu.

Ondřej Málek z kapely Jelen v Hradci Králové.

FOTO: Jaromír Zajda Zajíček

Ve druhé části koncertu přišla na pódium Míša Tučná, třetí dobrá zpěvačka ten večer, a spolu s kapelou zazpívala několik písniček svého otce. Nutno nicméně podotknout, že přednes Michala Tučného byl jedinečný, a byť Jelen s Tučnou zapracovali na aranžích skladeb a instrumentálně je nabízejí většinou v „plné palbě“, originál je přece jenom nedostižný. Publikum písničky přijalo, a bylo skoro dojemné, v jaké síle zpívalo například na českých pohřbech populární Tam u nebeských bran.

Závěr koncertu pak potvrdil, že co do melodické síly u Jelena nejlépe fungují písničky z prvního alba. Při Světle ve tmě a Magdaléně zpívala většina lidí v sále a koncert přirozeně gradoval. Pořád přitom s tou interpretační lehkostí, se kterou začal.

Obrazně řečeno - Jelen kráčí dál po své hudební cestě, dobře ji zná, respektuje překážky na ní a nevolí zkratky. Chrání si radost z bytí a ctí radost, kterou vyvolá u diváků. Je si vědom toho, že takové souznění od něho vyžaduje poctivost a profesionalitu, protože dosíci toho je v hudbě tím největším cílem.

Časem si nejspíš vypomůže i nápaditější podobou pódia, entuziasmus v interpretaci si ale jistě zachová. Na té cestě je ho totiž třeba.

Jelen, Tereza Balonová KD Aldis, Hradec Králové, 21. listopadu

Hodnocení: 80 %