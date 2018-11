Tereza Mašková: Vím, že ten sen může kdykoli skončit

Zpěvačka Tereza Mašková žije svůj sen. Letos zvítězila ve vyhledávací soutěži SuperStar, upozornila ne sebe v televizní show Tvoje tvář má známý hlas, která skončila o víkendu, vydává první album nazvané SuperStar a představila klip k singlu New Me, jenž by mohl napovědět, jak bude její další hudební prezentace vypadat.