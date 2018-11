Jaroslav Špulák, Právo

Trojice už od svého druhého alba Origin of Symmetry (2001) vytvářela stylový rockový hybrid. Byly v něm reminiscence na sedmdesátá léta, doteky funku, glam rocku, popu i elektronické ornamenty. Vždy však byl základem rock, ať už se tvářil jakkoli.

Je to i základ nového alba. Motivy, které tvoří syrové linky skladeb, jsou stylové. Pokud by je zpěvák Matt Bellamy hrál na svou kytaru, vytvořil by žhavý rockový materiál. On a ostatní ho však povolili potáhnout elektronickými zvuky.

Nahrávka je v textech inspirovaná sci-fi a v hudbě estetikou osmdesátých let. Tím, že kapela využívá moderních technologií a jako obvykle přichází s průzračným a přehledným zvukem, se v mnoha písních dostává až kamsi k filmovému vyznění. Kdyby byla nová deska soundtrackem k hollywoodskému snímku z budoucnosti, bylo by to příhodné spojení.

Obal nového alba skupiny Muse.

FOTO: Warner Music

Muse jsou jako tvůrci a interpreti stále na cestě a album Simulation Theory je jednou kapitolou v jejich deníku. Úvodní Algorithm navozuje náladu soundtracku k filmu Blade Runner, The Dark Side a Pressure jsou velkoryse vyprodukované hitůvky s nosnými melodiemi, Something Human dýchá se zvukem akustické kytary a folkovou atmosférou.

Ve Thought Contagion a Get Up And Fight Muse připomněli, že dovedou do skladeb zakomponovat znělé stadionové sbory, které berou u srdce. V Dig Down připomínají vokální party sborové kostelní zpěvy.

I když Muse v některých momentech možná odsunuli svou stylovost a identitu, dokazují, že během příběhu jedné kapely lze s chutí okusit mnohé. Pořád také dovedou napsat silné písně. Album nepotřebuje více šancí, aby pohltilo stejně jako nejlepší kolekce z minulosti Muse.

O obal se postaral výtvarník Kyle Lambert, jenž dělal plakáty k filmům a seriálům Stranger Things nebo Jurský park. Obal k Super Deluxe balíčku zpracoval Paul Shipper, který se podílel na grafice k filmům Star Wars a Avengers.

Svět filmu prostě kolem nového počinu Muse poletuje. Třeba i v tom, že se rozhodli natočit videoklip ke každé písni z tohoto alba.

Muse: Simulation Theory Warner Music, 42:08

Hodnocení: 80 %