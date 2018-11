Věra Míšková, Právo

Chvilky

Video

Trailer k filmu Chvilky

Anežka si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý a klidný, a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným nedorozuměním, sporům. Neuvědomuje si ale, že onen pomyslný klid je jen klidem před bouří, která musí dříve či později přijít. Chvilky vyprávějí o lásce, bolesti, oddanosti, ale i o naději.

Chvilky, Česko/Slovensko 2018, drama, 93 min., režie: Beata Parkanová, hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Martin Finger, Lenka Vlasáková a další.

Pat a Mat: Zimní radovánky

Video

Trailer k filmu Pat a Mat Zimní radovánky

Jaký nový stroj na sníh dva kutilové Pat a Mat vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánoční stromeček? A co teprve až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra... Pat a Mat se před žádnou prací nezastaví.

Pat a Mat: Zimní radovánky, Česko 2018, animovaný rodinný, 60 min., režie: Marek Beneš

Cirkus Rwanda

Video

Trailer k dokumentu Cirkus Rwanda

Principál pražského ansámblu Cirk La Putyka Rosťa Novák se vydal do Rwandy navázat spolupráci s tamními akrobaty. Ty vede Eliseé, jenž jako dítě přežil rwandskou genocidu a nyní trénuje skupinu složenou z osiřelých dětí. Dva soubory začnou ve Rwandě i v Praze zkoušet, aby vytvořily opravdový cirkus pro 21. století, jenž propojí odlišná prostředí.

Cirkus Rwanda, Česko/Slovensko 2018, dokument, režie: Michal Varga

Útok z hlubin

Video

Trailer k filmu Útok z hlubin

Severní oceán je místo, kde studená válka mezi západem a Ruskem nikdy neskončila. Stále tu probíhají nebezpečné hry, provokace a dokazování síly. Nejmodernější nukleární ponorky na obou stranách mají nepřítele odstrašit od útoku. Jenže ruská ponorka náhle pošle svého soka na dno. Nad hladinou pak zmizí ruský prezident a velení nad armádou i nukleárním arzenálem se ujímá nebezpečný generál s touhou svoji mocnou armádu konečně použít.

Útok z hlubin, USA/VB 2018, thriller, 121 min., režie: Donovan Marsh, hrají: Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Ryan McPartlin a další.

Mladí zabijáci

Video

Trailer k filmu Mladí zabijáci

Lily stejně jako její vrstevníci ze školy žije spíš na mobilu než v realitě. Když však do digitálních životů obyvatel města pronikne neznámý hacker, který začne zveřejňovat zejména to, co mělo zůstat skryto, začnou se dít věci a Lily si dříve či později musí položit otázku, zda se vůbec dožije příštího rána. Vše naznačuje tomu, že neznámým infiltrátorem je právě ona sama.

Mladí zabijáci, USA 2018, thriller, 103 min., režie: Sam Levinson, hrají: Odessa Youngová, Hari Nef, Suki Waterhouseová, Colman Domingo, Bill Skarsgård a další.

Creed II

Video

Trailer k filmu Creed 2

Adonis Creed bojuje se životem i sám se sebou. Chce se věnovat svým nejbližším a zároveň nezanedbat přípravu na důležitý souboj v ringu. Čeká ho silný soupeř, jehož jméno se navíc spojuje s dávným neštěstím v jeho rodině, a blížící se zápas bude proto nejen náročný, ale i velmi osobní.

Creed II, USA 2018, sporotvní drama, 130 min., režie: Steven Caple Jr., hrají: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren a další.

V Mosulu

Video

Trailer k dokumentu V Mosulu

Blízkovýchodní reportérka a dokumentaristka Jana Andert riskovala s elitní jednotkou irácké armády Golden Division osm měsíců život v prvních liniích bitvy. Za tu dobu uvykla střelbě a výbuchům raket, zažila exploze sebevražedných atentátníků i aut napěchovaných výbušninami a byla po boku rodinám truchlícím za své zemřelé.

V Mosulu, Česko 2018, dokument, 72 min., režie: Jana Andert.