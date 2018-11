Stanislav Dvořák, Novinky

Turné mělo začít už příští týden. Joe Perry lituje, že ho musel zrušit, ale není na tom dobře.

„Lékaři už ho propustili domů, ale kytarista si vezme celý zbytek roku volno. Rád by se omluvil fanouškům, kteří chtěli přijít na koncerty, a těší se na setkání v roce 2019,” sdělil jeho mluvčí v tiskové zprávě.

Perry si zahrál s Billym Joelem v Madison Square Garden velký hit Aerosmith Walk This Way a když odešel z pódia, zhroutil se. Ztratil vědomí a v šatně mu museli zavést tracheální trubici, načež ho odvezli do nemocnice. Něco podobného se mu stalo už v roce 2016 na koncertě Hollywood Vampires, kde hráli i Alice Cooper a Johnny Depp.

Perry letos vydal sólovou desku Sweetzerland Manifesto, kterou chtěl podpořit šňůrou s novou kapelou, kde figuruje třeba Gary Cherone (ex-Extreme) a jeho kolega z Aerosmith Brad Whitford.

Samotní Aerosmith překvapivě po všech rozpadech a problémech pořád existují a slibují další koncerty v roce 2019. Například 1. února mají hrát na Super Bowlu v Atlantě ve státě Georgia.