Nová DVD: Mamma Mia! Here We Go Again a Ant Man a Wasp

Tři tatínkové sympaťáci a skupina ABBA čekají na diváky Mamma Mia! Here We Go Again. A filmový svět studia Marvel se rozrostl o snímek Ant-Man a Wasp o hrdinech, kteří se umí zmenšovat.