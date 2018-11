Jaroslav Špulák, Právo

Tomáš Klus je na turné k albu Spolu. Možnost vystoupit v Praze ve státní svátek mu byla nabídnuta provozovateli Fora Karlín a on ji přijal.

„Přesto to pro mě bude významný koncert, protože datum koresponduje s tím, co se snažím ve společnosti probouzet. Je to vědomí pospolitosti a zodpovědnosti za to, v čem se pohybujeme. Vzhledem k tomu, že pokřtíme nové album Spolu, jsem rád, že s diváky budeme spolu v tak významný den,“ řekl Právu před sobotním koncertem.

Dodal, že se během večera nehodlá nijak zvlášť politicky projevovat. „Mám naopak pocit, že nejrůznějších reakcí a vypjatých situací ohledně politického dění, v němž se ocitáme, bylo dost. Myslím si, že situaci je třeba malinko zklidnit. Přes samé hádky a pokřikování už ani není slyšet, že nám jde všem o to samé, žít v harmonické společnosti. Mluvme spolu, ale nehádejme se,“ vysvětlil písničkář.

Tomáš Klus si koncert užíval.

FOTO: Lucie Levá

Tak velký koncert, jako je ten v dlouho dopředu vyprodaném Foru Karlín, je třeba pořádně připravit. Proto se Klus v sobotu ani do centra Prahy nedostal.

„Byl jsem se projít, ale v centru jsem nebyl. Zavolali mi, že ve Foru Karlín máme postaveno dříve, abych přijel na zkoušku. Proto jsem nestihl zajít na Národní třídu zapálit svíčku,“ uvedl.

Dosavadní průběh turné si pochvaluje. Většina koncertů je vyprodaná, a pokud to tak není, publikum přichází alespoň v hojném počtu.

„Jestli jsem spokojený s tím, jak lidé reagují na novou desku? Slovo spokojený to přesně nevystihuje, jsem mile překvapen. Ačkoli je na albu jednadvacet písniček, a tedy jednadvacet nových textů, které jsou často dlouhé a obsáhlé, spousta lidí s námi nové skladby zpívá. Mám tendenci přehrávat desky celé, což je i případ alba Spolu, a zároveň chápu, že lidé si rádi zazpívají i starší písně, a tak program koncertů čítá nějakých pětatřicet skladeb a my se časově těžko dostáváme pod tři hodiny. Přesto s námi lidé jsou od začátku do konce,“ řekl Klus.

Kmotrem alba se stal kytarista Cílové skupiny Jiří Kučerovský.

FOTO: Lucie Levá

„Po poslední skladbě, kterou je Mantra, ještě přijdu na pódium a snažím se lidi přimět k tomu, aby odešli. Těžko se mi to ale daří,“ dodal.

Tříhodinová nálož

Sobotní koncert trval plné tři hodiny. Byl by kratší, kdyby v něm nebyla řada okamžiků, kdy Klus improvizuje ve zpěvu na téma, které zrovna spadne z nebe, nebo se mezi písněmi stává lidovým vypravěčem někdy nerespektujícím pointu.

Vcelku odvážné už bylo jenom to, že byl program složen především z písniček z nového alba. Občas bylo patrné, že řada diváků ještě nemá novinky takzvaně pod kůží, a tak poslouchala a po doznění skladby reagovala leckdy trochu vlažně.

Kluse nicméně nové písničky hrát baví, i členy jeho Cílové skupiny. Stejně jako v případě těch starších, i do jejich interpretace dali sympatické nasazení a interpretovali je precizně a s koncertním přesahem. Čas ukáže, které z nich v setlistech vydrží, ten čas to ale bude mít vzhledem k vyrovnanosti posledního alba docela těžké.

Tomáš Klus a Jiří Kučerovský spolu hrají od roku 2007.

FOTO: Lucie Levá

Několik skladeb si přišla se svým manželem zazpívat Tamara Klusová. Na začátku vystoupení proběhl křest alba, v jeho polovině byl v premiéře uveden videoklip k písni Dobrodružce a v závěru obdrželi Klus a jeho kapela zlatou desku za prodej desky Spolu.

Na konci se zdálo, že diváci skutečně nechtějí opustit sál, a tak jim Klus pouze s kytarou zazpíval na rozloučenou.

Turné s filharmonií

Na jaře příštího roku bude pokračovat v turné k albu Spolu a chystá se i na Slovensko. V létě vyrazí na konverzační tábory, což je turné, které se bude odehrávat v šapitó a kromě hraní se bude diskutovat o otázkách doby s pozvanými lidmi, kteří mají k tématům co říct.

„Na podzim plánujeme turné s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Momentálně vybíráme tak tři skladby z nové desky, které náš baskytarista Jan Lstibůrek zaranžuje pro spojení s velkým orchestrem a přidá k těm už hotovým. Také bychom s filharmoniky rádi nahráli album, na což se moc těším. Nebude to záznam koncertu. Točit budeme ve studiu, ale všichni spolu, tedy živě,“ dodal Klus.