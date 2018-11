Jaroslav Špulák, Právo

„Nedávno jsme v Chorvatsku natočili dva videoklipy. První je k písni Zůstat, druhý ke skladbě Léto začíná. Ten ale zveřejníme až na jaře,“ vysvětlila Právu s úsměvem Ella. „Oba klipy jsme měli v hlavě poměrně dlouhou dobu. Čas na jejich realizaci jsme ale našli až v létě. Ukončila jsem nedávno školu a kapele se chci věnovat co nejvíc. Jsme v tvořivém období.“

Před měsícem představila Ella klip k písničce Někdy. Je titulní z jejího prvního alba. Zůstat je skladba dosud nezveřejněná.

„Je o vztahu, ať už s partnerem, nebo kýmkoli jiným. Slova napsala naše dvorní textařka Markéta Andělová, autorem hudby je Adam. Klip k ní se většinu času odehrává pod vodou,“ přiblížila Ella.

„Zůstat je na rozdíl od našich dalších písní smutná a melancholická. Je v ní pochmurnost, která evokuje až filmovou atmosféru,“ dodal autor většiny skladeb Malík.

Ella.

FOTO: archív umělkyně

Coby skladatel v muzice ctí kontrast, byť základem jejich tvorby je pop. Není divu, že předešlá s klipem zveřejněná Někdy v sobě měla silný nádech balkánského folklóru a na jaro chystaná Léto začíná v sobě zase má taneční optimismus a popovou prosluněnost.

„Není dobré, když je koncert stylově nebo v rámci tempa stereotypní a skladby splývají. Proto se snažíme přicházet s takovými, které jsou hudebně barevné. Hrál jsem v minulosti čtyři roky v kapele slovenské zpěvačky Kristíny a ta velmi dbala na to, aby se nálady koncertů i písniček na albu měnily. Přišlo mi to správné, inspiroval jsem se tím,“ prozradil Malík.

Ella se objevila na hudební scéně na podzim 2014, kdy zpívala vokály v písničkách Adamovy dřívější kapely Black Roll.

„Zpívala jsem nejprve vokály, a protože se Adamovi líbily, řekl mi, že by bylo fajn nachystat sólové písničky pro mě. Brzy jsme odehráli první koncerty, a to rovnou s Buty a slovenskými No Name. V repertoáru jsme tehdy měli dost převzatých skladeb. Postupně jsme se ale soustředili na psaní vlastních a v prosinci 2016 vyšlo první album,“ vrátila se do minulosti Ella.

„Natočili jsme ho v období, kdy si Ella našla svůj pěvecký výraz a objevili jsme hudební pole, které nám vyhovovalo,“ konstatoval Malík. „Je různorodé, ale ne roztříštěné, protože jeho základem je pop. Myslím si, že jsem se na něm posunul i já jako aranžér.“

Po vydání alba začala Ella více koncertovat a pomalu chystala další nové písničky. Absolvuje v průměru pětadvacet vystoupení za rok, což je číslo poměrně vysoké s přihlédnutím k tomu, že Malík hraje na kytaru ve skupině Čechomor a Ella donedávna studovala.

„Přestože jsem i herečka, odmalička jsem chtěla hlavně zpívat. Absolvovala jsem pražskou Ježkovu konzervatoř a kromě zpěvu jsem studovala i obor muzikál. Tehdy jsem přičichla k herectví. Protože mě zaujalo, studovala jsem ho potom i na JAMU,“ přiblížila svou uměleckou cestu Ella.

Ona i Adam Malík mají chuť do další společné práce a věří, že si budou nacházet nové a nové posluchače i fanoušky. Vědí, že hudba je cesta na dlouhou trať, a mají trpělivost. I proto je Ella zpěvačka, o níž by měli příznivci českého popu vědět.