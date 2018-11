Věra Míšková, Právo

A z toho vychází akční film Útok z hlubin s Gerardem Butlerem v hlavní roli kapitána speciální útočné ponorky, ty další ztvárnili například Gary Oldman nebo nedávno zesnulý švédský herec Michael Nyqvist.

Švédský herec Michael Nyqvist v jedné ze svých posledních rolí

FOTO: Bontonfilm

Hra na kočku a myš

Vše začíná potopením ruské ponorky v arktickém oceánu. Krátce nato záhadně zmizí i stínová americká ponorka.

Uprostřed vyšetřování těchto událostí zjišťují vojenští velitelé ve Washingtonu, že se vzbouřenecký ruský admirál pokouší na námořní základně v Rusku o krvavý puč. Jediná naděje, jak válku velmocí zastavit, spočívá na dvou utajených jednotkách. Kapitán Joe Glass a jeho mladá posádka na USS Arkansas plují na rozkaz směrem k nepříteli.

A Glass, který jako lovec-zabiják mistrně ovládá pravidla hry na kočku a myš, bude muset všechna tato pravidla odvážně porušit, neboť si uvědomí, že tentokrát budou možná muset kočka a myš spojit síly.

„Když jsem před několika lety četl scénář poprvé, hned mě zaujal,“ říká Gerard Butler a vysvětluje: „Jde o klasický příběh s pořádnou dávkou skvělé akce, pořádně zamotanou zápletkou a plejádou různých typů hrdinů. Připadalo mi to jako výborný způsob, jak oživit žánr ponorkového thrilleru.“

Gerard Butler jako kapitán Glass

FOTO: Bontonfilm

Režisér Donovan Marsh k tomu dodává: „Útok pod hladinou pojednává o smyšlené události, která by se ale mohla v dnešním světě snadno stát. V poslední době se objevila řada novinových článků o tom, jak se ruské a americké ponorky vzájemně nebezpečně pronásledují. Protože se to však odehrává pod vodou, veřejnost neví, co se děje. A tak začíná i náš film: dvěma ponorkami, které se v oceánu vzájemně stíhají… až dojde k incidentu, který se vyhrotí tak, že se svět octne na pokraji války.“

Jako ve skutečnosti

Režisérovi záleželo na tom, aby film působil autenticky. „Chtěl jsem, aby vnitřek ponorky vypadal jako opravdová jaderná ponorka, tak, aby ani námořník nepoznal rozdíl,“ říká Marsh, jehož záměru vyšlo vstříc ministerstvo obrany i námořnictvo.

„Byli jsme za tu pomoc vděční, mohli jsme dokonce strávit čas na aktivních ponorkách a měli k dispozici technické poradce námořnictva, kteří nám po celou dobu pomáhali zajistit, aby vše vypadalo přesně jako na nejmodernější ponorce, a to včetně žargonu a rozkazů.“

Ještě před začátkem vyrazili Marsh a Butler do Pearl Harboru, kde se na tři dny připojili k posádce jaderné ponorky třídy Virginia, velmi podobné USS Arkansas. Tato cesta výrazně ovlivnila jak natáčení, tak herecký výkon ústřední postavy.

„Gerry a já jsme vlastně měli možnost sehrát scény z filmu přímo v ponorce, se skutečnou námořní posádkou. To pro nás oba bylo nedocenitelné,“ říká Marsh. „Když jsme se potom vrátili na pevninu, mohli jsme ten silný a autentický zážitek promítnout do natáčení.“

Michael Nyquist a Gerard Butler

FOTO: Bontonfilm

Na lodi jako na souši

Na této cestě také dostal Marsh odvážný nápad umístit veškeré podvodní kulisy do obrovského kardanova závěsu a realisticky tam simulovat pohyb ponorky. „Když jste uvnitř ponorky a ta se nakloní o 50 stupňů, vše se začne hýbat, a co není přibité hřebíky, prostě odletí. Byl to vzrušující pocit a chtěl jsem, aby to herci mohli co nejvíc zažit i na pevnině. Tradičně se tohoto efektu dosahuje naklápěním kamery, ale to nebylo dost věrohodné. Umístit kulisy na takový závěs nebylo snadné, ale všem se to zamlouvalo.“

Námořní poradce kapitán Russell Coons zase vzpomíná, jak se Butler snažil co nejlépe porozumět způsobu myšlení posádky. „Byl jako dítě, nadšeně nasával všechno, co mohl. Opravdu jsme ocenili, že s námi vyjel v ponorce na moře a viděl, jak fungujeme jako tým. A myslím, že to pro něho byl zážitek.“

Butler pečlivě studoval i stres, který velitel takové ponorky prožívá. „Zajímalo mě, jak kapitáni námořních lodí uvažují a jaký tlak na sobě cítí. Hodně jsme s Donovanem hovořili o tom, že posádky ponorek čelí nejen hrozbě smrti, ale také vidině osamělého klesání na dno temného moře. Jde o stále přítomnou představu – a právě toto vědomí buduje jejich charakter i neuvěřitelnou sounáležitost, která na ponorkách panuje. Na ponorce víte, že ať se stane cokoliv, bez ohledu na to, jestli jste kapitán nebo nejnižší důstojník, jste v tom společně. A na tom něco je.“