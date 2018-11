Písničkářka Mirka Miškechová: Odhalit své nitro je intimnější než odhalit kus těla

Slovenská písničkářka Mirka Miškechová je u nás zatím známá především z duetu s Xindlem X Cudzinka v tvojej zemi. Před několika dny nicméně vydala své druhé sólové album My name is Mirka not Miška. Jeho křest proběhne 15. listopadu v klubu Lávka v Praze.