jaš, kul, Právo

„Na začátku bylo rozhořčení nad nekvalitou Vánoční písně televize Nova. Vycházela z letního hitu kapely Mirai a nabízela rádoby vánoční text neuměle šroubovaný do původní písně, která měla vzdávat hold Emilu Zátopkovi. Nevtipné, vyprázdněné a rytmicky nesedící fráze mě donutily ke sdílení na Facebooku s patřičně hejterským komentářem. Stalo se to 7. prosince 2017. Následně jsem byl přes Facebook vyzván, abych předvedl něco ze své tvorby. Kontroval jsem naší písní Troskoid. Dostal jsem přes prsty, to že prý není žádná vánoční písnička,“ vypráví baskytarista a zpěvák Milan Jahodář.

Skupina Vesper.

FOTO: Dana Ladrová

V březnu 2018 byli Vesper u projektu Music Cluster v pražském studiu All Senses Production s Ondrou Škochem v roli producenta. Vzpomněli si na předvánoční příběh a rozhodli se udělat vánoční píseň po svém.

„Nadsázka, nadhled, ironie, ale zároveň reflexe skutečnosti a poukazování na to, co nás na ní trápí. To jsou atributy tvorby kapely Vesper. Proto náš vánoční song není o tom, jak si narvem břicha a sedneme si k televizi s úhlopříčkou tři a půl metru,“ vysvětlil Jahodář. „Je to vánoční protestsong.“

„Co se týká obrazového zpracování písně, měli jsme od začátku jasno, že se musí jednat o animovaný kousek. Vánoce jsou přece obrovským svátkem především pro děti. Nemyslíme si, že by pochopily hloubku našeho textu, ale tančící sobi, kteří v závěru opouštějí typizované české městečko, by se jim mohli líbit. A dospělým koneckonců také. Chceme oslavit klidné a požehnané české Vánoce. A to přejeme i všem, kteří to cítí stejně,“ dodal Jahodář.