Stanislav Dvořák, Novinky

„Jak je vidět hned z úvodního výčtu, letošní ročník se ponese ve znamení amerického blues. Všechny hlavní hvězdy přijíždějí z USA,“ řekl ředitel Blues Alive Vladimír Rybička. „Zároveň se letos na pódiu v Šumperku sejde historicky největší počet hudebníků, kteří získali nebo byli nominováni na Grammy nebo na prestižní ocenění Blues Music Awards,“ dodal dramaturg Ondřej Bezr.

Klišé černého amerického bluesmana ovšem značně narušuje Ana Popovičová, což je v Americe působící Srbka, první Evropanka nominovaná na Blues Music Awards. Hraje trochu tvrdší kytarové blues.

Joe Louis Walker

FOTO: Blues Alive

Zahájení bude patřit ve čtvrtek 15. listopadu především americké písničkářce Joan Osbornové, jež má na kontě osm nominací na Grammy. Do Šumperka veze koncertní program složený z nejznámějších písní Boba Dylana, které nazpívala na své poslední album. „Jak ukazují ale záznamy jejích vystoupení, nezapomíná ani v tomto projektu na svůj největší hit One of Us, který dodnes rozeznívá rozhlasové vlny,“ doplňuje Ondřej Bezr.

Tamikrest

FOTO: Blues Alive

Druhý večer 16. listopadu vystoupí třeba Rev. Sekou, baptistický reverend a společenský aktivista, který zpívá hudbu na pomezí gospelu a blues. Jeho poslední album In Times Like These s ním nahráli členové slavné kapely The North Mississippi Allstars.

Speciálně pro Šumperk vznikl projekt North Mississippi Blues Project složený ze tří hudebníků (RL Boyce, Kenny Brown and Robert Kimbrough) pocházejících z poslední americké oblasti, kde ještě blues žije v původním folklorním stylu.

Druhý hlavní večer zakončí Joe Louis Walker, který se na Blues Alive vrací po jedenácti letech. Kytarista s kořeny v 60. letech patří k žijícím legendám, je držitelem Grammy, jako mladík se přátelil s Jimim Hendrixem či s Michaelem Bloomfieldem. V sobotu 17. listopadu zahrají Monster Mike Welch či Rick Derringer, který hrával s Johnnym Winterem. Za pozornost stojí i africké blues skupiny Tamikrest z Mali a držitel Grammy Fantastic Negrito.