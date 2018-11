Věra Míšková, Právo

Úsměvy smutných mužů





Josef je alkoholik, který se dobrovolně rozhodl nastoupit na léčení. V prostředí, kde každý měl v minulosti svůj „důvod“ pít a teď věří, že má důvod přestat, se mu s nadhledem intelektuála nad ostatními alkoholiky vcelku daří. Jenže, jak zazní několikrát, a ještě i v závěru, démon alkohol je silný protivník...

Úsměvy smutných mužů, Česko 2018, drama, 92 min., režie: Dan Svátek, hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Jaroslav Plesl a další.

Mrakodrap





Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě. Přesto její majitelé najmou bezpečnostního experta Willa Sawyera, aby to oficiálně potvrdil. Jenže pak začne v budově hořet a technickou závadou to není. Will, coby bývalý šéf týmu FBI, který se specializoval na záchranu rukojmích, zažil už leccos, ale tohle je přece jen silná káva...

Mrakodrap, USA 2018, thriller, 103 min., režie: Rawson Marshall Thurber, hrají: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbellová, Noah Taylor, Roland Møller a další.

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená





Tentokrát se s rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu, ale když Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, USA 2018, 97 min., animovaná komedie, režie: Genndy Tartakovsky

Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema





Jim je obyčejný kluk, ale jako malý se ocitl v jistém ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Nerozlučná trojice jednoho dne poslechne volání dálek a vydává se do světa. Jejich cesta je zavede do Mandaly, kde se dozví, že císařova dcera byla unesena a panovník je požádá o pomoc při její záchraně.

Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, Německo 2018, dobrodružný fantasy, 110 min., režie: Dennis Gansel, hrají: Henning Baum, Solomon Gordon, Annette Frierová, Michael Herbig, Christoph Maria Herbst a další.