Joe Louis Walker, který se narodil v roce 1949, se na bluesové scéně pohyboval už v polovině šedesátých let. Zahrál si i s nestory, jako byli John Lee Hooker, Muddy Waters a Willie Dixon, stejně jako s Buddym Milesem nebo Johnem Mayallem, ale hlavně s Mikem Bloomfieldem. Pak se ale zaměřil na studium a k hraní se vrátil až v druhé polovině osmdesátých let, kdy blues zažíval revival.

V roce 1986 vydal Walker své první sólové album Cold Is The Night a v nahrávání pokračuje až do dneška. V devadesátých letech však od ryzího blues odklonil k eklektičtějšímu pojetí, když je spojoval s dalšími žánry, jako byl soul, gospel, jazz a funk nebo rock.

Na albu JLW tak hostovali James Cotton i Brandford Marsalis a dechaři z Tower Of Power. V té době už patřil ke nejvýznamnějším mladším bluesmanům a zahrál si i s B. B. Kingem na jeho desce duetů Blues Summit. Objevil se i na Cottonově Grammy oceněné desce Deep In The Blues z roku 1996.

V roce 2013 byl uveden do bluesové síně slávy a jeho album Everobody Wants A Piece z roku 2015 bylo nominováno na cenu Grammy v kategorii nejlepší současné blues.