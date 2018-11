František Cinger, Právo

Vyšetřování pracuje s verzí, že se s největší pravděpodobností stal obětí útoku medvěda. Přestože byly nalezeny škrábance od ostrých drápů, ba i stopy kožešiny, v profesorovi roste podezření, že je všechno jinak. Přes nezájem vyšetřovatelů se sám pouští do pátrání.

S využitím speciálních vědeckých postupů se dopracovává k závěru, že jde o dílo lidského vraha, který ovšem zabíjí jako zvíře. Dokonce najde shodu se sériovými vraždami mladých žen, odehrávajícími se po celých třicet let. Jistě i proto nazval autor svůj thriller Naturalist - Přírodovědec. Českému nakladateli se to zřejmě zdálo málo přitažlivé, proto sáhl po jiném titulu. Uvidíme, jak si poradí s pokračováním příběhu, v originále se jmenuje Looking Glass.

Andrew Mayne, vlastním jménem Andrew Harter, je mužem mnoha profesí. Je hvězdou populárního televizního pořadu Otázky a odpovědi a také salonním kouzelníkem spolupracujícím s mistry řemesla.

V roce 2011 vydal první román The Grendel’s Shadow a hned upoutal pozornost. Další jeho publikace získaly ještě větší popularitu. Za román Name of The Devil byl v USA nominován na Thriller Award 2016, kniha Angel Killer (2014) se nyní adaptuje na televizní seriál. Mayne je dnes na britském Amazonu hodnocený jako pátý nejprodávanější nezávislý autor.