„Pravda a lež, zpíval kdysi Nohavica. Co začal nadbíhat Okamurovi, už to asi neplatí. Co by asi řekl Vysockij?“ uvedl na Twitteru poslanec Jiří Dolejš (KSČM).

Nohavicův repertoár v této souvislosti připomněl i novinář Jaroslav Kmenta. „MLUVIL JSEM S PREZIDENTY, POTKAL JSEM VRAHY, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý, v patnácti viděl jsem, jak kolem jely ruské tanky, a v padesáti nechával si věštit od cikánky,” citoval na svém twitterovém účtu z písně Mám jizvu na rtu.

„Třicet pět let poslouchám Jaromíra Nohavicu. Ode dneška už ne! S medailí z Kremlu to u mě definitivně prohrál. Zpěvák na straně moci, která nenávidí svobodomyslné lidi, to je konec umělce,“ napsala na Twitteru exposlankyně a pražská zastupitelka za Spojené síly pro Prahu Hana Marvanová.

„U té fotky mám pocity. Asi takové, když někdo načapá ženu se sousedem Jirkou nebo pozná dceru v péčku,“ okomentoval snímek Nohavici s Putinem expremiér Mirek Topolánek.

Kromě toho je však i nemálo těch, kteří Nohavicu před kritiky brání. Argumentují třeba, že má jít o kulturní vyznamenání a že si ho český bard zaslouží.

„Puškinovu cenu mu přeji, protože to, za co ji má, přesně dokázal. Jako málokdo u nás,“ uvedl třeba novinář Marek Stoniš.

Vladimir Putin uděluje Puškinovu cenu Jaromíru Nohavicovi.

Vladimir Putin předal Nohavicovi medaili v neděli na slavnostní recepci u příležitosti Dne národní jednoty. Písničkář si ji převzal v Kremlu osobně.

„Je to pro mě velká čest,“ řekl na pódiu Nohavica, který zavzpomínal, jak jako mladý zpíval v Ostravě píseň Bulata Okudžavy A líto mi je, kterou i zanotoval.

„Alexandr Sergejevič (Puškin) je tu dnes se mnou, jako všichni ruští básníci a bardi, které jsem četl, zpíval či překládal. Když zpíváš něčí píseň, staneš se částí jeho duše a nejsi jeho nepřítelem,“ dodal. [celá zpráva]

Puškinova medaile je od roku 1999 udělována ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, literatuře či jiných oborech umění.

Nohavica ji dostal za zásluhy o upevnění přátelství a spolupráce mezi národy a sbližování a vzájemné obohacování národních kultur.

Medaili dosud obdrželo přes 940 lidí. Z Čechů byli medailí dosud oceněni bývalý prezident Václav Klaus, který ji dostal v roce 2007, a předseda Česko-ruské společnosti Jiří Klapka, který medaili obdržel letos v březnu. Kromě Nohavici Puškinovu medaili z Putinových rukou dostal i starosta španělského města Málaga Francisco de la Torre Prados či choreograf Slovenského národního divadla Rafael Avnikjan.