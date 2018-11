ČTK

Cabellová, která zazářila s hitem Havana si pro ceny šla v červené večerní róbě a stačila přitom pozdravit i svou kamarádku a soupeřku Arianu Grandeovou, která však tentokrát vyšla naprázdno.

Mladé publikum v aréně Bizkaia často hlasitě vřeštělo, zvláště při vystoupeních raperky Nicki Minaj, která získala ceny v kategoriích nejlepší hiphopový počin a nejlepší zevnějšek.

Za nejlepšího nováčka byla vybrána 26letá americká raperka Cardi B. Trofej za nejlepší živé vystoupení získal teprve 20letý kanadský zpěvák Shawn Mendes.

Během dvouhodinové show vystoupili také americká zpěvačka Halsey, Španělka Rosalía, britská rocková kapela Muse nebo hvězdný francouzský DJ David Guetta.

Cenu pro globální ikonu obdržela americká popová legenda Janet Jacksonová, která je na scéně už více než 40 let. Na galavečeru vystoupila bosá a při struhující choreografii zazpívala píseň Made For Now, do kterého vmísila úryvky ze songů All For You a Rhythm Nation.