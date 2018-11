ČTK

Nohavica sice překládal a interpretoval písně Bulata Okudžavy a Vladimira Vysockého, v jeho písničkách znějí ruské motivy, ale i pro jeho polské fanoušky představuje „obrovské překvapení“, že jej potkala tak „pochybná pocta“, míní autor článku v Newsweek Polska Aleksander Kaczorowski.

Puškinova medaile podle něj není běžné vyznamenání, ale vyznamenané schvaluje osobně Putin, a tak ji mohou získat jen lidé, kteří Putinovu politiku nikdy nekritizovali. [celá zpráva]

Ať už jde o ruskou agresi proti Ukrajině, anebo vraždy či věznění oponentů, novinářů a umělců, jako je třeba ukrajinský režisér Oleh Sencov.

„Medaile pro Nohavicu je nejen výrazem uznání za to, co jako umělec dokázal a čím přispěl ke sblížení Čechů a Rusů. Je to především důkaz síly ruské lobby v Česku. Nohavicův příklad dosvědčuje, že je s to získat pro své cíle nejen přední politiky, ale dokonce i výjimečně populárního umělce,” usoudil Newsweek.

Nohavica se podle něj ocitne v lůně „osvědčených přátel Moskvy”, jako je bývalý český prezident Václav Klaus, „známý opěvovatel Kremlu a nepřítel Evropské unie”.

Současný prezident Miloš Zeman pak podle časopisu nevynechá žádnou příležitost hájit Rusko na mezinárodní scéně, přičemž se neštítí ani nechutných vtipů, jako byl jeho návrh Putinovi zlikvidovat přítomné novináře.

A nedávná návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka v Moskvě „není první případ, kdy se čeští vrcholní politici chovají nikoliv jako vůdci členského státu EU a NATO a vlasti Václava Havla, ale jako ruští vazalové ze Střední Asie”.

Cíle ruské lobby



Cílem ruské lobby je podle časopisu nejen zpochybnit věrohodnost České republiky vůči západním partnerům a důvěru Čechů v NATO a EU, ale i získat mnohamiliardový kontrakt na modernizaci jaderných elektráren bez soutěže.

Nohavicu na tuto stranu podle časopisu dostal pocit uraženosti a chuť pomstít se „pražské kavárně” poté, co časopis Respekt zveřejnil důkazy, že Nohavica spolupracoval se Státní bezpečností.

Nohavica má podle Putinova výnosu obdržet Puškinovu medaili za zásluhy o upevnění přátelství a spolupráce mezi národy a sbližování a vzájemné obohacování národních kultur. [celá zpráva]

V minulosti stejnou medaili získali i čtyři Poláci a Polky, včetně známého herce Daniela Olbrychského, který byl vyznamenán v roce 2008, tedy také v Putinově éře. Polský tisk tehdy připomínal, že herec hrál v několika ruských filmech či snímcích o Rusku, a to i roli vězně v gulagu, a svého času vyzval na souboj ruského režiséra Nikitu Michalkova (v jehož snímku Lazebník sibiřský si také zahrál) za jeho invektivy kvůli vstupu Polska do NATO.