míš, Právo

Tanya je přitažlivá mladá žena, ale nemá štěstí na partnery, a ještě k tomu se dozví, že přišla o práci. Tato poslední kapka ji donutí přestěhovat se od rodičů k nejlepší kamarádce Britney, kde chce začít pěkně znovu od podlahy.

Když však máte za rodiče bývalé východoevropské špiony, kteří nemají na práci nic lepšího než sledování vlastní dcery, nepůjde to tak snadno. Do toho všeho se objeví miliardář Brian, jemuž Tanya rozhodně není lhostejná. Kanadskou romantickou komedii napsala a natočila jako svůj debut scenáristka a režisérka Tina Adams, u nás známá spíše jako Martina Adamcová. V Česku hrála zejména ve filmech Víta Olmera (Tankový prapor, Nahota na prodej, Playgirls), pracovala jako moderátorka rádia Evropa 2, později TV pořadů Charlie talk show a Hry bez hranic. V roce 1993 se provdala do Kanady, kde se nadále věnuje herectví a je producentkou ve vlastní společnosti Cova.



Vondráčková se v hlavní roli vrací na plátno po delší době a o své postavě říká: „Tanya je aktivní a sympatická žena, někdy trochu naivní, ale se srdcem na pravém místě. Energičnost máme s Tanyou společnou, přála jsem jí šťastný konec.“

Jejím filmovým partnerem je známý kanadský herec Landy Cannon. „Lucka mě už na kamerových zkouškách zaujala přirozeností, schopností improvizace a úsměvem. Ihned jsem si s ní lidsky rozuměl a myslím, že je to poznat i v samotném filmu,“ řekl.



Vondráčková nazpívala k filmu i stejnojmennou titulní píseň, film jde do kin s českým dabingem, v němž uslyšíme Sabinu Laurinovou, Hanu Ševčíkovou nebo Otakara Brouska ml.