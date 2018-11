Věra Míšková, Právo

Bohemian Rhapsody

Raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions či Bohemian Rhapsody. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985.

Bohemian Rhapsody, Velká Británie/USA 2018, 134 min., režie: Brian Singer, hrají: Rami Malek, Lucy Boyntonová, Joseph Mazzello, Mike Myers, Ben Hardy a další.

Louskáček a čtyři říše

Zlatá nit zavede Kláru o Štědrém večeru ke klíči, který otevře skříňku s darem její zesnulé matky. Jenže klíč vzápětí zmizí do fantastického paralelního světa, kde se Klára setká s vojákem a louskáčkem Filipem, armádou myší a regenty, kteří spravují tři říše. Klára s Filipem musí vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje krutá Perníkářka, získat Klářin klíč a vrátit nestabilnímu světu harmonii.

Louskáček a čtyři říše, USA 2018, rodinný, 100 min., režie: Lasse Hallström a Joe Johnston, hrají: Mackenzie Foyová, Keira Knightleyová, Helen Mirrenová, Morgan Freeman a další.

The Perfect Kiss

Tanya bydlí se svými rodiči v trochu všední každodennosti americké společnosti. Její rodiče, zapomenutí agenti pro nejmenovanou východní říši, nemají nic jiného na práci, než aby slídili za svou vlastní dcerou. Když povolají starou známou a jejího syna, aby Tanyu zasnoubili, je to poslední kapka v poháru Tanyiny touhy po svobodě. Odchází ke své nejlepší kamarádce a setká se i s jistým miliardářem.

The Perfect Kiss, Kanada 2018, romantická komedie, 83 min., režie: Tina Adamsová, hrají: Lucie Vondráčková, Landy Cannon, Liliana Komorowska, Samy Osman a další.

Climax

Zima 1996, chata uprostřed lesů. Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná party... Drogový muzikál či taneční horor Climax zvítězil na festivalu v Cannes v sekci Quinzaine des réalisateurs (Patnáctka režisérů) a stal se jedním z největších překvapení celého festivalu.

Climax, Francie 2018, drama, 95 min., režie: Gaspar Noé, hrají: Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub, Kiddy Smile a další.

Kibera: Příběh slumu

Ve slumu Kibera chybí tekoucí pitná voda i kanalizace. Na fungující zdravotnictví, školství, nebo policii se místní nemohou spolehnout. Ne všichni obyvatelé Kibery však jsou odsouzeni k životu v neštěstí. Jeden z nich, fotograf Dan, se svými fotografiemi snaží dokázat, že Kibera je především místo s velkým potenciálem, plné kreativních jedinců, kteří se naučili prostředí slumu využít na maximum, usilovat o lepší budoucnost a hájit tak svoje práva.

Kibera: Příběh slumu, Česko 2018, dokument, 90 min., režie: Martin Páv

Dilili v Paříži

Dobrodružství malého děvčátka přiblíží Belle Époque neboli Krásné časy v dějinách Francie, známé z plakátů Alfonse Muchy. Odvážná Dilili jde spolu se svým kamarádem Orelem po stopách spolku, který stojí za únosy dívek v Paříži. Během svého pátrání navštíví mimo jiné slavný kabaret Moulin Rouge a potkají řadu významných osobností té doby - od Marie Curie, přes Picassa, Moneta či Renoira až k Marcelu Proustovi.

Dilili v Paříži, Francie 2018, animovaný, 95 min., režie: Michel Ocelot