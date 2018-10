Jaroslav Špulák, Právo

Andrea Bocelli: Si





FOTO: Universal Music

Andrea Bocelli vydal po čtrnácti letech nové album Si. Oslavuje jím lásku, rodinu, víru a naději. Nahrával ho ve svém domě v Itálii za asistence producenta Boba Ezrina, který v minulosti spolupracoval se skupinou Pink Floyd či zpěvákem Lou Reedem.

Black Eyed Peas: Masters Of The Sun, Vol. 1





FOTO: Interscope

Masters of the Sun Vol. 1 rozšiřuje svět grafické novely Masters of the Sun: The Zombie Chronicles, kterou inspirovaly Will.i.amovy nápady. Nahrávka je prvním albem skupiny po osmi letech a první bez zpěvačky Fergie, která z The Black Eyed Peas odešla tento rok. V písních se objevuje silný politický náboj.

Jessie J: This Christmas Day





FOTO: Republic

This Christmas Day je páté studiové album britské zpěvačky Jessie J, která se letos představila na festivalu Coolours of Ostrava, a současně její první deska vánoční. Mezi hosty se v tradičních vánočních písních objevili Babyface a Boyz II Men.

John Legend: A Legendary Christmas





FOTO: Sony Music

Americký zpěvák, hudebník a skladatel John Legend vydal své první vánoční album A Legendary Christmas. Jsou na něm jak tradiční písně, tak některé, které napsal samotný protagonista. Produkce desky se ujal Raphael Saadiq a Legend aktuálně vyráží na vánoční koncertní turné.

Monkey Business: Bad Time For Gentlemen





FOTO: Warner Music

Monkey Business natočili povedené album, první se zpěvačkou Terezou Černochovou, která v sestavě nahradila Tonyu Graves. Kapela si pozvala zajímavé hosty v čele s Ondřejem Pivcem, Fredem Wesleyem nebo Ashleym Slaterem.

Dagmar Pecková: Zrození (Nativitas)





FOTO: Supraphon

Ve spolupráci s Jaroslavem Krčkem, Musikou Bohemikou a Gentlemen Singers nahrála operní pěvkyně Dagmar Pecková album nazvané Zrození (Nativitas). Jsou na něm české a moravské vánoční koledy, vánoční písně z českých barokních kancionálů a vánoční zpěvy staré Evropy.

Cermaque: Teorie dospělosti





FOTO: Indies Scope

Rozmáchlost aranží předchozích desek zpěváka, skladatele a hudebníka říkajícího si Cermaque nahradila na nové desce intimita. Písničkář na ní často zůstává sám s kytarou, kterou nahrával ve studiu JáMor naživo zároveň se zpěvem.

Budoár staré dámy: Archivály





FOTO: Indies Scope

Brněnská kapela Budoár staré dámy nachystala na oslavu svých dvacátých narozenin vydání limitované edice dvojvinylu s názvem Archivály. Obsahuje remasterovaný výběr z prvních čtyř oficiálních alb, která vyšla pouze na cédéčku.

I Love You Honey Bunny: Cosmic Background Radiation





FOTO: Indies Scope

Trochu vesmírná muzika pražské čtveřice je aktuálně k mání na nahrávce Cosmic Background Radiation. Debutové album skupiny I Love You Honey Bunny přichází po pěti singlech a pěti letech existence. O zvuk se postarali bratři Neuwerthové.