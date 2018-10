Jaroslav Špulák, Právo

Kapela momentálně usilovně pracuje na nové desce, kterou by chtěla na svém nadcházejícím evropském turné představit. Zazní ale samozřejmě i její největší hity z předešlých alb.

Slipknot přišli na svět v roce 1995. První eponymní album vydali v roce 1999. Následovaly desky Iowa (2001), Vol. 3: (The Subliminal Verses) (2004), All Hope Is Gone (2008) a .5: The Gray Chapter (2014). Poslední dvě kolekce se dostaly na první příčku amerického žebříčku Billboard 200.

Kapela si vysloužila i několik nominací na prestižní ceny Grammy, z nichž jednu v roce 2006 proměnila na vítězství, když ji v kategorii Nejlepší metalový výkon ocenili za skladbu Before I Forget.

V roce 2010 členy formace otřásla smrt baskytaristy Paula Graye, který zemřel po neúmyslném předávkování se léky proti bolesti.