V taneční show, kterou vysílá Česká televize, soutěžilo tentokrát už jen devět párů. Minulý týden, kdy se v této řadě poprvé vyřazovalo, vypadla zpěvačka Monika Bagárová se svým tanečníkem Robinem Ondráčkem, kteří dostali od diváků nejméně hlasů. [celá zpráva]

Přímým přenosem jako už tradičně provázeli moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben, v porotě zasedli Zdeněk Chlopčík,Tatiana Drexler, Radek Balaš a Václav Kuneš. K tanci hrál Moondance Orchestra Martina Kumžáka a Epoque Quartet.

První pár Veronika Arichteva a Michal Necpál tančil jive a porota to ocenila. „Tahle poloha vám strašně sluší,“ uvedl k výkonu Veroniky Václav Kuneš. Kladná byla i hodnocení ostatních porotců, i když nebyla úplně bez výhrad. „Tu chybu uprostřed jsem bohužel viděla,“ poznamenala Tatiana Drexler.

Na snímku Veronika Arichteva a Michal Necpál.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Pár David Svoboda a Veronika Lálová tančil tango. Hodnocení nebylo špatné, ale Zdeněk Chlopčík čekal víc energie.

Na snímku David Svoboda a Veronika Lálová.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Následovali s jivem Daniela Písařovicová a Michal Mládek. „Konečně se ta bedra hýbou,“ ocenila posun ve výkonu moderátorky České televize Tatiana Drexler. Nakonec to však stačilo jen na zisk 26 bodů, což bylo nejméně ze všech párů.

Na snímku Daniela Písařovicová a Michal Mládek.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Dalibor Gondík a Alice Stodůlková tančili tango. „Krásně charakterově zatančeno,“ ocenil Gondíka Zdeněk Chlopčík, i když měl výhrady k jeho pažím.

Dalibor Gondík a Alice Stodůlková.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Richard Genzer a Jana Zelenková se pustil do jivu a mělo to ohlas. „Richarde, mě strašně bavíte,“ poznamenal Václav Kuneš. Nejvyšší hodnocení ale při bodování vytáhli jiní porotci - s desítkou přišli Radek Balaš a Zdeněk Chlopčík. Tento pár byl s 38 body jedním z nejlépe hodnocených párů ze strany poroty.

Richard Genzer a Jana Zelenková.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Daniela Šinkorová a Michal Padevět vystřihli tango. „Mám vyšší nároky, protože talent je obrovskej, ale jinak to byl úctyhodný výkon,“ hodnotil Václav Kuneš.

Daniela Šinkorová a Michal Padevět.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Líbil se i pár Jiří Dvořák & Lenka Nora Návorková s jivem. A přišly desítky od porotců. I tento pár získal 38 bodů, spolu s párem Genzer-Zelenková nejvíc.

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Adam Mišík a Kateřina Krakowková tančili tango. Tohle bylo to nejlepší, co jsem od vás viděl,“ hodnotil Václav Kuneš, našel však drobné nedostatky, stejně jako Tatiana Drexler, která Mišíkovi vytkla, že od partnerky odkoukává. „Když odstraníte tyto momenty, bude to fakt výborné,“ poradila.

Adam Mišík a Kateřina Krakowková.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Pavla Tomicová a Marek Dědík vystřihli jive. „Takhle se tančí srdcem,“ ocenil výkon Tomicové Radek Balaš. A podobně nadšení byli i další porotci. „Nevím, kolik tam bylo kroků jivu, ale vůbec mě to nezajímá,“ řekl Václav Kuneš.