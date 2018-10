jaš, kul, Právo

Obrazové ztvárnění nového klipu Lék na duši ženy přináší i minutové rande zpěváka a baskytaristy Kuby Ryby s jeho skutečnou přítelkyní.

Natáčelo se na jeden záběr a různé úsměvné role si zahráli členové kapely i manažer. V závěru klipu požádá zpěvák Kuba Ryba svou přítelkyni Dominiku o ruku. Šlo do poslední chvíle o překvapení.

Ryba upřesňuje: „Písničku Lék na duši ženy jsem napsal pro svou přítelkyni a od začátku věděl, že ji chci požádat o ruku. Kdysi nám šaman na Bali řekl, že smím požádat Dominiku o ruku, až jí bude dvacet pět let. Nechtěl jsem ztratit ani den, a tak se klip točil na její dvacáté páté narozeniny. Protože jsme vše dělali v utajení, věděla Domča, že v klipu bude hrát, ale netušila, že ji na konci požádám o ruku. Vše se muselo několikrát zkoušet do onoho zlomového momentu, a nakonec se to prostě muselo povést. A kdy bude svatba? No máme rádi léto, takže myslím, že léto 2019 to jistí.“

Rybičky 48.

FOTO: Ondřej Soukup

Kapela vyráží na Best Fuck Off Tour. V jeho rámci proběhne největší samostatný koncert v dějinách kapely, a sice v brněnské hale Vodova. Pojme až pět tisíc diváků a nyní jsou vyprodány dvě třetiny její kapacity.

Kytarista Michal Breny Brener vysvětluje: „Po loňském vyprodaném Foru Karlín jsme se rozhodli udělat narozeninový koncert v Pražské Lucerně a křest desky v Brně. Koncert v hale Vodova bude co do počtu návštěvníků, ale i do velikosti a náročnosti show největším v historii kapely. Chystáme plnou palbu světel, efektů a pyrotechniky.“

Nové dvojalbum kapely vyjde ve čtvrtek 1. listopadu. První část nazvaná Best Fuck Off nabídne singly natočené od června roku 2015 do této doby. Druhá část Pořád nás to baví přinese šuplíkové písně jednotlivých muzikantů bez jakýchkoli žánrových hranic.