Zlatý podraz

Film vypráví tu část historie československého basketbalu, která začíná v roce 1938 a přes druhou světovou válku a vrcholí na počátku let padesátých. Hlavními hrdiny jsou chlapci, kteří svou vášeň k basketbalu dokázali dovést až k senzačnímu a nikým neočekávanému vítězství na mistrovství Evropy v roce 1946.

Zlatý podraz, Česko 2018, sportovní drama, 106 min., režie: Radim Špaček, hrají: Filip Březina, Ondřej Malý, Stanislav Majer, Patrycja Volny, Zdeněk Piškula a další.

Když draka bolí hlava

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde pracuje i netradiční pomocník, dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou děti objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi...

Když draka bolí hlava, Česko/Slovensko 2018, pohádka, 99 min., režie: Dušan Rapoš, hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján Koleník, Kamila Magálová a další.

Dogman

Na chudém předměstí mezi metropolí a divočinou platí jen zákon nejsilnějšího. Marcello dělí svůj čas mezi práci v skromném salónu pro psy a láskyplnou péči o dceru. Bohužel do jeho života zasahuje i neurvalý Simoncino, bývalý boxer a surovec, který terorizuje celé okolí. Ve snaze vrátit životu důstojnost naplánuje Marcello zoufalou pomstu.

Dogman, Itálie/Francie 2018, drama, 102 min., režie: Matteo Garrone, hrají: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi a další.

Johnny English znovu zasahuje

Za normálních okolností by Johnnyho Englishe do služeb vlasti nepovolal ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné služby a premiérka by se jako tonoucí ráda chytla i stébla. Shodou náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit.

Johnny English znovu zasahuje, Velká Británie/Francie/USA 2018, akční komedie, 88 min., režie: David Kerr, hrají: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompsonová, Ben Miller a další.

Nebezpečná laskavost

Stephanie se snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně Emily z jejich městečka. Do napínavé hry plné nečekaných zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru, vztahů, lásky, zrady, oddanosti, vraždy a odplaty se zaplete i manžel zmizelé Emily Sean.

Nebezpečná laskavost, USA 2018, krimi thriller, 117 min., režie: Paul Feig, hrají: Anna Kendricková, Blake Lively, Henry Golding, Rupert Friend, Eric Johnson a další.

Já, Maria Callas

Výjimečný dokument o řecko-americké operní ikoně je důmyslně složen z dosud neznámých archivních záběrů, nezveřejněných fotografií a nahrávek, osobní korespondence i vzácných zákulisních scén. Odhaluje podstatu výjimečné ženy, nechybí ani intimní vhled do jejích obav, strachů a depresí.

Já, Maria Callas, Francie 2017, dokument, 113 min., režie: Tom Volf