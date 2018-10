Stanislav Dvořák, Novinky

Jean-Marc Vallée si nejdříve upraví scénář podle sebe a pak bude projekt také režírovat. Velmi uznávaný kanadský režisér má za sebou celovečerní snímky Divočina, Klub poslední naděje nebo královna Viktorie, ale špičkovou pověst si vydobyl hlavně v současné televizní tvorbě. Naprostý respekt u kritiky mu zajistily vycizelované dramatické série jako Sedmilhářky o skrytém násilí v rodinách boháčů v americkém přímořském městečku nebo Ostré předměty, kde mladá novinářka, která se potýká s depresemi a problematickým dětstvím, vyšetřuje vraždy malých holčiček v jižanském zapadákově.

Yoko Ono a Lennon se setkali v roce 1966 v londýnské galerii, Yoko se totiž věnovala abstraktnímu umění. Lennon se jí prý zeptal, jestli může do díla natlouct kladivem hřebíky, ale nakonec to neudělal. V roce 1969 se vzali, což zaznamenává píseň The Ballad of John and Yoko, ve své době docela velký hit. Znamenal však také labutí píseň Beatles, kteří v roce 1970 potvrdili rozpad.

John Lennon a Yoko Ono

FOTO: Profimedia.cz

Největší sólovou kariéru pak rozjel Paul McCartney, který je dodnes superhvězdou a v Americe dokáže vyhrát albovou hitparádu. John Lennon se také pustil do úspěšné sólové dráhy, jenže už v roce 1980 byl zavražděn.

Nový film bude přímo spoluprodukovat Yoko Ono, což je sice výhodou kvůli k přístupu k materiálům a vzpomínkám, ale zároveň to vytváří nebezpečí, že film bude upravený v její prospěch.