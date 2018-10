Stanislav Dvořák, Novinky

Producentka Gale Anne Hurdová už dnes s úsměvem vzpomíná na staré historky z 80. let, kdy byl Terminátor před premiérou považován za příšerný průšvih.

Michael Biehn v Terminátorovi

FOTO: MGM

„Šéf marketingu filmové společnosti Orion film tak nenáviděl, že ho nechtěl ani pustit recenzentům... V podstatě mi řekl: Stydíme se to vydat. Je to ubohé laciné béčko. Jakmile se to roznese, zmizí to z kin po prvním víkendu. Nevydržíte do druhého víkendu, takže nebudeme na ten víkend chystat žádnou reklamu,” popsala producentka tehdejší paniku ve studiu.

Pracovní projekce pro kritiky jsou už dnes standardem, a když se výjimečně nic nekoná, je to jasné znamení, že půjde o strašlivý propadák. Distributor se tak snaží zabránit tomu, aby film kdokoli viděl před premiérou.

Hrdina Reese zachránil Sarah i promítání



Michael Biehn ztvárnil drsného Reese, který zachránil Sarah (Linda Hamiltonová).

FOTO: MGM

Poté zasáhl agent Michaela Biehna, což byl méně známý herec, jenž ztvárnil drsného Reese. Ten v prvním díle zachránil Sarah Connorovu před „zlým“ Arnoldem.

Agent zavolal do Orionu a řekl, že film viděl a je fantastický. „Jestli nevěříte ve filmy, které děláte, tak nevím, jestli nechám moje herce s vámi spolupracovat,“ rozhořčil se. Nakonec se promítačka konala a kritici byli nadšení, nastal přesný opak toho, co předpovídal šéf marketingu. Terminátor se stal nejen jedním z filmů roku, ale i desetiletí.

Film z roku 1984 dosáhl s minimálním rozpočtem téměř zázračného úspěchu a z vysmívaného Arnolda Schwarzeneggera udělal filmovou hvězdu první třídy. Nakonec byl v roce 2008 zařazen mezi nejvýznamnější díla všech dob a uložen i do americké kongresové knihovny, která ho má zachovat pro další generace.