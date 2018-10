Stanislav Dvořák, Novinky

Snímek, ve kterém si zahrály mezinárodní hvězdy jako Colin Firth, Matthias Schoenaerts a Lea Seydouxová vzbuzuje velkou pozornost.

V roce 2000 nastala na palubě ponorky Kursk exploze, ale zdaleka ne všechny námořníky zabila. Kolem dvaceti lidí se schovalo v zadní části ponorky a čekalo na záchranu. Různé země navrhovaly záchranné akce, ale Rusko řeklo, že má vše pod kontrolou. Lidé v ponorce pak pomalu umírali.

Rodiny námořníků dlouho protestovaly a žádaly další šetření, ale námořnictvo sdělilo, že většina dokumentace týkající se nehody bude utajena 25 let. Rodiny tvrdí, že pokusy o záchranu 23 členů posádky, kteří přežili výbuch a byli soustředěni v zadní části trupu ponorky, byly ukončeny předčasně. Oficiální zpráva tvrdí, že námořníci přežili své kolegy jen o několik hodin, pozůstalí jsou přesvědčeni, že mohli být naživu ještě až dva dny.

Ruský prezident Vladimir Putin

FOTO: Pool, Reuters

Režisér Vinterberg také v Římě uvedl, že postavu prezidenta Vladimira Putina ve scénáři měl, ale nakonec ji vyškrtli z uměleckých důvodů. Pro konkrétní lidský příběh námořníků Putin neměl takový význam. Dodal také, že kvůli tomuto filmu mu nikdo nevyhrožoval.

„Bylo to čistě umělecké rozhodnutí,“ uvedl. „My nevíme přesně, jak moc do toho byl Putin namočen... Nevíme, kdo rozhodoval. S ohledem na to se mi jevilo slušnější změnit jména a dát pryč Putina. Ale taky jsem nechtěl vidět dalšího herce, jak dělá prezidenta.“

Film se podle něj pohybuje mezi realitou a fikcí. Problematickou otázkou byl také jazyk - nakonec se rozhodli, že herci znázorňující Rusy budou mluvit anglicky.

O film prý je zájem i v Rusku, ale žádná premiéra v kinech zatím ohlášena nebyla. „Jsem zvědavý, jak to Rusové přijmou, pokud budou mít příležitost to vidět,“ dodal režisér.