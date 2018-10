Radmila Hrdinová, Právo

Příběh sedláka Krále, tvrdošíjně odolávajícího vstupu do družstva, pojal Topol jako básnické podobenství pohřbívání masopustu tradičním průvodem maškar, násilně ideologizované jako pohřeb „soukromého sektoru“. A do něho vsadil přesně napsané postavy odrážející polarizaci vesnického společenství 50. let.

Ve Františákově inscenaci je ale Topolův obraz vesnice rozmlžený dobově vágně pojatými a matoucími kostýmy počínaje, a afektovaným jednáním postav, jež hru zkresluje do laciné komedie, konče. To je patrné zejména z první části inscenace, kdy premiérové publikum reagovalo na většinu replik pouze pobaveným smíchem.

V druhé části sice inscenace nabere na vážnosti, ale karty jsou už rozdány a jen těžko se kormidlo obrací k tragičtější rovině. Navíc škrty v textu znejasňují motivace postav včetně záměny Husarů v závěru hry. A Topolův básnický jazyk trpí ledabylou artikulací řady herců.

Tomáš Pavelka hraje sedláka Krále odolávajícího kolektivizaci.

FOTO: Viktor Kronbauer

Nejlépe vycházejí hudebně-pohybové akce výtvarně výrazně pojednaných masopustních maškar, které publikum dokonce odměnilo potleskem na otevřené scéně.

Nicméně, většina postav působí nepřesvědčivě a zjednodušeně - pouze komický je bodrý Smrťák Petra Rychlého, jen afektovaná Paní Pražka Reginy Rázlové, v níž jen tu a tam problesknou tragikomické trosky její noblesy, spíše rozpačitý než sebevědomý Rafael Marka Lambory, s nímž vážná Marie Markéty Frösslové vůbec neladí, stejně jako mladistvě vyhlížející Věra Zuzany Vejvodové se stejně mladistvým Králem Tomáše Pavelky, který spíše než sedláka připomíná vizionářského intelektuála.

Nejzdařilejší je naivní a opravdový Jindřich Viktora Javoříka, než ho nechá režie prodělávat jakýsi nesmyslný záchvat škubající mu tváří.

Viktor Javořík jako Jindřich ve vinohradském Konci masopustu

FOTO: Viktor Kronbauer

Nejproblematičtější je ale závěr, kdy se Král rezignovaným gestem vzdává svých lánů, ilustrativně promítnutých na bílé stěny dosud neutrální scény. Takto ideologicky vyhraněné řešení nemá jednoznačnou oporu v Topolově textu a svědčí o zjednodušeném čtení hry.

Inscenace Konce masopustu působí dojmem, jako by se tvůrci nedokázali rozhodnout, o čem a proč ji vlastně hrají. Při čtení Topolův text mrazí, zde je rozmělněný v rozpačitou komedii.

Celkové hodnocení: 50 %