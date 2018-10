ČTK

Na první české scéně Jedlička poprvé vystupoval v roce 1959 jako host v titulní roli Musorgského Borise Godunova, o rok později přijal stálé angažmá. V roce 2016 dostal Cenu Thálie za celoživotní operní mistrovství.

Dalibor Jedlička se narodil ve Svojanově u Svitav v roce 1929. Studoval na brněnské konzervatoři kontrabas, zpěvu se učil soukromě. Debutoval v opavské operetě, odtud přešel do operního souboru v Ostravě, kde rychle umělecky vyzrával zejména ve spolupráci s Bohumilem Gregorem. Díky svému hlasovému rozsahu zvládal široký repertoár od zvučného basu (Velký inkvizitor ve Verdiho Donu Carlosovi) až po partie basbarytonové (Godunov nebo Pizzaro ve Fideliovi).

Za dobu více než 30 let obsáhl nejen celý repertoár smetanovský, dvořákovský i janáčkovský, ale vynikal i v postavách světových oper, jako jsou Mozartův Bartolo, Figaro a Papageno, Masetto a Komtur, Donizettiho Don Pasquale, Massenetův Sancho v Donu Quijotovi a řada rolí v operách Verdiho, Pucciniho a dalších světových skladatelů.

Své herecké schopnosti uplatňoval i v operách současných, třeba v Kašlíkově Krakatitu, Suchoňově Krútňavě, Hanušovu Sluhovi dvou pánů nebo Podivuhodném dobrodružství Arthura Rowa Ivana Jirků. Od 19. prosince 1989 do 14. dubna 1991 byl šéfem opery ND. Nabídky k angažmá ve Vídni či Miláně sice nepřijal, ale do zahraničí pronikl především jako janáčkovský interpret při nahrávce kompletního Janáčkova operního díla gramofonovou společností Decca v Londýně. Spolupracoval s rozhlasem, televizí i s gramofonovými firmami.