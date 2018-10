František Cinger, Právo

Jaroslav Rudiš:

Český ráj





Parta chlapů se schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Tady je nikdo neruší, tady se cítí svobodní a mohou být těmi, kým doopravdy jsou. Novela o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy…

Labyrint, 184 strany, 265 Kč, audiokniha 260 Kč

Patrik Hartl:

Nejlepší víkend





Na silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu neřekne, jaké je to jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají, že se jim to během nového roku podaří. Mohlo by, protože času na to budou mít dost...

Bourdon, 480 stran, 396 Kč

Evžen Boček:

Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka





Po tragické smrti princezny Diany se ruší repríza rozverné historické revue a na Kostce je vyhlášen smutek. Aristokratka Marie využívá příležitosti a odjíždí na hájovnu za Maxem, který ji žádá o ruku. Není ovšem jasné, jestli nejedná v pominutí smyslů...

Druhé město, 176 stran, 259 Kč, e-kniha 111 Kč

Sue Graftonová:

Y jako... Ypsilon





Jeden z nejtemnějších a nejznepokojivějších případů Kinsey Millhoneové začíná v roce 1979, kdy čtveřice žáků prestižní soukromé školy sexuálně zneužije čtrnáctiletou spolužačku – a vše ještě k tomu nafilmuje....

BB art, přeložila Jaroslava Kočová, 400 stran, 349 Kč

Margaret Atwoodová:

Alias Grace





Roku 1843 byla za spoluúčast na vraždě zaměstnavatele a jeho hospodyně odsouzena šestnáctiletá služebná Grace Marksová. Deset let poté ji ve vězení navštíví mladý psychiatr, aby se v ní pokusil vzkřísit vzpomínky a zjistil, jestli zločin skutečně spáchala. Audiokniha.

OneHotBook, mp3 ke stažení, 17:44 hodin, 379 Kč

Aleš Palán, Marie Svatošová:

Neboj se vrátit domů





Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanázie? Nejen o těchto věcech hovoří domů zakladatelka hospicového hnutí v ČR.

Kalich, 270 stran, 299 Kč, e-kniha 139 Kč

Jakub Szántó:

Za oponou války: Zpravodajem nejen na Blízkém Východě





Dramatické zážitky z frontových linií, míst teroristických útoků i státních převratů a revolucí, které během kariéry televizního novináře natáčel. Zároveň poodhaluje a demýtizuje práci žurnalistů uprostřed pohnutých situací a nepředvídatelného vývoje.

Argo, 260 stran, 299 Kč, e-kniha 139 Kč

Pavel Kosatík:

Jiný TGM





Masarykův plastický obraz pojmenovává imponující vlastnosti a polemicky se vyrovnává s jeho omyly. Kniha je pro všechny, kdo přemýšlejí o české (provinčnosti) demokracii a o tom, jak ji udržet. Zároveň přináší víc života a pochybností než pomníků a svatých obrázků.

Paseka, 424 strany, 499 Kč, e-kniha 249 Kč

Petr Kolmann, Václav Šorel, Michal Kocián:

Vzduch je naše moře: Historie českého a československého letectví v komiksu





Unikátní publikace mapuje komiksovou formou nejen osudy lidí, kteří se zasloužili o rozvoj našeho letectví, ale také legendárních létajících strojů. Od mytických počátků se dostává k Janu Kašparovi, nechybí kapitola o Štefánikovi a generálu Fajtlovi.

Argo, 310 stran, 798 Kč, e-kniha 314 Kč

Kolektiv autorů:

DC Superhrdinky 1: Zkouškové peklo





Představte si střední školu. A představte si střední školu, na kterou chodí superhrdinky. Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Harley Quinnová, Poison Ivy a další a další. Učí se tam i jak pomáhat lidem. Občas musí svést i nějaký ten zápas se supermizery a s dospíváním.

Crew, 128 stran, 249 Kč