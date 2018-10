Stanislav Dvořák, Novinky

Korzo Národní chystá divadelní představení, autorská čtení či výstavy a program pro děti. Program proběhne od 10:00 do 22:00 venku a poté přijdou na řadu koncerty v klubu Rock Café.

Oslavy proběhnou na celé Národní třídě i uvnitř přilehlých domů a nebude chybět velkoformátová projekce na štíty budov. Z knih Václava Havla budou na piazzettě Národního divadla číst Zdeněk Svěrák, Anna Geislerová, Michael Žantovský nebo Olga Sommerová.

Na Národní třídě zahrají The Tap Tap a hosté, slovenská písničkářka Katarzia, jazzový hudebník Jiří Stivín, pěvecký sbor Festa Academica, kytarista Luboš Andršt se svou skupinou Energit, mladá brněnská kapela Ghost of You nebo kytarista a zpěvák Adrian T. Bell.

Písničkářka Katarzia

FOTO: Katarzia

„Program slavnosti se snažíme rozšiřovat stále o nové žánry. Je to právě rozmanitost programu, která podle nás nejlépe demonstruje různorodost svobodné společnosti. Vzhledem k narůstající návštěvnosti ulice jsme se rozhodli rozšířit i prostory, ve kterých se Korzo odehrává,” řekl hlavní dramaturg Oskar Rejchrt.

Novinkou bude program přímo v divadlech. „V alternativním divadelním prostoru DUP 39 se odehrají celkem tři představení. Pravdu o 17. listopadu se dozvíte od souboru 11:55, Spitfire Company přivezou Antiwords, moderní neotřelou adaptaci Havlovy Audience, se kterou tento soubor dosáhl mezinárodního úspěchu například v New Yorku, Pekingu, Soulu a dalších metropolích. Divadlo X10 představí hru na motivy textů Ivana Martina Jirouse. Zapojí se i Národní divadlo, které na Nové scéně symbolicky k letošnímu stému výročí Československa uvede inscenaci dramatika Rudolfa Medka s legionářskou tématikou Plukovník Švec. Divadelní program bude jako jediný zpoplatněný,“ popsala za pořadatele Dominika Antonie Skalová.

Velkoformátová panelová výstava Události listopadové ukáže průběh listopadů 1989 i 1939 a humorný komiks ze socialismu chystají populární Opráski sčeskí historje.

„Velkou radost máme ze spolupráce s Vladimírem 518 a labelem BiggBoss, který vydal dvě publikace fotografa Jana Jindry – Osmdesátky a Heavy Metal Milovice. Z první knihy budeme promítat nevšední fotografie všedního Československa 80. let, a to v rozměru 10x20 metrů na jednu z budov na Národní třídě. Unikátní snímky z odchodu sovětských vojsk z Milovic potom budou vystaveny přímo na ulici,“ dodal Oskar Rejchrt.