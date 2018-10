Stanislav Dvořák, Novinky

Bubenická show získala nové prvky i nový vizuální koncept spolu se speciálně navrženými kostýmy od renomovaného módního návrháře Kansaie Yamamota. Yamato už u nás v ČR absolvovali turné jako Heartbeat Shin-on, Matsuri – Fiesta, Gamushara – The Beat Of Courage, Rojyoh -The Beat On The Road či Raion – Howl of Lion. Před dvěma lety připravili poslední Bakuon.

Yamato

FOTO: Pragokoncert

Jak tvrdí zakladatel souboru Masa Ogawa: „Vyprodané sály jsou vždy tím nejlepším impulsem a inspirací k neustálému zlepšování a tréninku, a také k tvorbě nových představení“.

Yamato

FOTO: Pragokoncert

Bubeníci vystoupí 26. 10. v Kongresovém centru Zlín, 27. 10. v Sono Centru Brno, 29.10. a 30. 10. v Divadle Hybernia v Praze, 31. 10. v Ideonu v Pardubicích a 1. 11. v Gongu v Ostravě.

Soubor Yamato založil v roce 1993 Masa Ogawa v Prefektuře Nara. S tradičními japonskými bubny Wadaiko cestuje již více než 20 let po celém světě. Od svého vzniku uskutečnil soubor přes 3500 představení v 54 zemích v Asii, Evropě a Americe. Vstupenky jsou k dostání v předprodejních sítích Ticketportal, Ticketpro, Ticketlive a Ticketstream.