aš, Novinky

V programu pravděpodobně zazní písně z loňského bezútěšného alba The Ghost Of The Hope o železničních nehodách a zřejmě i skladby z aktuální kompilace přepracovaných starších skladeb I Am A Resident.

Sanfranciská undergroundová skupina využívající hodně podivných elektronických zvuků se od svého vzniku snažila převracet a zpochybňovat zavedené zvyky v rockové hudbě. Odmítá hvězdný syndrom, a proto trvá na anonymitě, protože soubor znamená více než jednotlivci, což dokládala na případě The Beatles. Debut Meet The Residents má obal v duchu raných desek The Beatles. Na dalším albu Third Reich´n Roll zase upozorňovala, že pop kultura má totalitní tendence. Deska Eskimo si pohrávala s etnickou hudbu a The Commercial Album zase nabídlo minutové písně, protože tvrdila, že popová píseň je jen třikrát zopakovaná reklamní znělka. V osmdesátých letech se zaměřila na dekonstrukci mýtu hvězd a natáčela osobité verze písní ikon americké hudby, jako byl Hank Williams, George Gershwin, James Brown nebo Elvis Presley.

The Residents na scéně

FOTO: Residents

The Residents jsou také průkopníky videoklipu a jejich raná videa doprovázející písně, jsou dnes oceňována jako významná díla videoartu. Na počátku 90. let se věnovali multimediálním projektům využívajícím postupů her. Vysoce ceněný byl jejich CD-ROM Freak Show, který se v půlce devadesátých let dočkal scénického provedení v Divadle Archa a který připravoval Hardy Fox, jenž působil také jako mluvčí vydavatelství skupiny Cryptic Corporation.

Skupina sice dlouhodobě tajila svou identitu, ale loni právě Hardy Fox, který byl spojován se skupinou, protože se podílel ne jejích multimediálních projektech, přiznal, že je nejen spoluzakladatelem souboru, ale také jejím hlavním skladatelem. Uvedl, že se podílel na albech Meet The Residents, Not Available, Third Reich´n´Roll, Duck Stab, Eskimo, God In Three Persons, Freak Show, Demons Dance Alone a Animal Lover. Alb však skupina natočila více, a to i čistě autorských. Není proto jasné, proč není uveden u desky Fingerprince, Krtčí trilogie, u alba Gingerbread Man nebo Wormwood. Či u poslední desky, když tvrdil, že se na tvorbě skupiny autorsky podílí až do roku 2018, i když už s ní od roku 2015 nepůsobí, neboť zamířil do důchodu.

Skupina se k tomu nevyjádřila, pouze okomentovala, že Hardy Fox má na svém facebookovém profilu a i své stránce napsáno 1945-2018. Uvedla, že důvodem je vážná nemoc, kvůli které nemusí letošní rok přežít.

Spekuluje se, že druhým členem je Homer Flynn, jenž na podzim veřejně čte z knihy The Residents The Brickeaters .