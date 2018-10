Jaroslav Špulák, Právo

Na koncertech zazní písně z úspěšného projektu Proměny (2001), který propojuje originálně pojaté lidové písně s komorním orchestrem v aranžích britského hudebníka Jaze Colemana. Po sedmnácti letech se k Čechomoru opět připojí komorní orchestr Collegium českých filharmoniků, jenž bude řídit polský dirigent Adam Sztaba. Ten v minulosti spolupracoval mimo jiné se Stingem, Caro Emerald, Josém Carrerasem či Chrisem Bottim.

„První skladbu Čechomoru jsem slyšel asi před patnácti lety. Když jsem se dostal k albu Proměny, mocně mě zasáhlo. Po nějaké době jsem připravil vlastní aranže skladby Proměny, která byla prezentována v polštině. Pak jsem se spojil s Karlem Holasem z Čechomoru a požádal ho o účast na charitativním koncertu v Zakopaném, na kterém jsme společně s orchestrem prezentovali bezmála celé album Proměny. Po roce jsme to zopakovali a začali se bavit o další spolupráci. No a teď nadešel čas a my se představíme s filharmoniky i v Čechách,“ řekl Právu Sztaba.

„Aranže pro projekt Proměny vytvořil Jaz Coleman a udělal je skvěle. Nejtěžší na téhle práci je dosáhnout, aby zvuk symfonického orchestru nebyl pouhým zesílením původního zvuku kapely, ale aby plnohodnotně dílo posílil. A to se v tomto případě stalo. Na nadcházejících koncertech nehodláme Colemanovu koncepci měnit a budeme se snažit ji interpretovat nejlépe, jak jen to bude možné,“ vysvětlil Sztaba.

Na koncertech vystoupí i hostující zpěvačka Martina Pártlová, která si s Čechomorem zpívá i na letošním novém albu Nadechnutí.

„Album Proměny, to jsou především dvě věci, které nikdy neomrzí - hudební kořeny a zvuk symfonického orchestru. To je důvod jeho úspěchu,“ uzavřel Sztaba.