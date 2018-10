Stanislav Dvořák, Novinky

Americká herečka si zahrála v původní sérii Star Treku v šedesátých letech. Dále se objevovala v seriálech a filmech jako The Man from U.N.C.L.E., Columbo, Melrose Place, Bonanza, v hororu Beast of Blood a mnohých dalších. Se zpěvákem Elvisem Presleym si zahrála ve filmu Live a Little, Love a Little.

Celeste Yarnallová v roce 2014

FOTO: Profimedia.cz

V posledních letech byla oblíbeným hostem různých sci-fi setkání a akcí kolem Star Treku. Byla moderátorkou, bavičkou a psala také publikace o zdraví a o zvířatech. Na blogu StarTrek.com popisovala i svůj dlouhý boj se smrtelnou nemocí.