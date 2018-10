jaš, kul, Právo

Podle prvních reakcí je nové EP Veď mě novým milníkem v hudební historii kapely, která se na hudební scéně pohybuje více než patnáct let. Na špičkové produkci si zakládá po celou dobu své existence.

Jako první klip z EP Veď mě Cocotte Minute představují skladbu Králům koruny. Skladba byla shodou okolností první, kterou asi před rokem dokončili s producentem EP Mikem Wolffem, a zároveň první, kterou naživo hráli na loňské koncertní šňůře.

„Ohlasy na novou desku a speciálně na tuto skladbu jsou naprosto výjimečné a za celou naši historii jsme to nezažili. Doufám, že i klip fanoušci ocení, a pro nás to bude možnost dostat naši muziku k novým lidem. Děláme hudbu celým svým srdcem a dáváme do ní všechnu svou energii,“ tvrdí zpěvák Martin Zeller.

Výpravné video zasadilo kapelu do prostředí středověké krčmy, kde velkou pitku následuje velká bitka. Klip se natáčel na konci srpna na hradě Točník. Kromě Cocotte Minute v něm účinkuje skupina scénického a historického šermu Burdýři, tanečnice a prostor dostala i pyrotechnika.

Režisérem a autorem scénáře je Allan Šubert. Natáčení zabralo deset hodin bez pauz.