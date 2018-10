Stanislav Dvořák, Novinky

Kapela The Police patřila v 70. a 80. letech k nejznámějším, i když jejich přístup nebyl úplně popový. Punk ovliněný reggae se u nich proplétal s občasnými soulovějšími prvky. Natočili nadčasové a často předělávané hity Every Breath You Take, Roxanne, Message in a Bottle a další. Později se Sting s kolegy (Stewart Copeland a Andy Summers) rozešel a vykročil na sólovou dráhu, kde se pouštěl i do jazzu, muzikálu a dalších škatulek.

Vinylový box

FOTO: Universal Music

Velký box Every Move You Make: The Studio Recordings vychází 16. listopadu a bude obsahovat 6 LP, které dohromady skládají kompletní diskografii The Police (Outlandos d’Amour, Reggatta de Blanc, Zenyatta Mondatta, Ghost in the Machine a Synchronicity) a 12trackové CD s názvem Flexible Strategies, které obsahuje exkluzivní bonusový materiál složený z B-side singlů, které se neobjevily na žádné desce.

„Remastering materiálu proběhl v Abbey Road Studios pod taktovkou renomovaného Milese Showella. Box set vyjma 180gramových vinylů obsahuje 24stránkovou fotoknihu, která obsahuje vzácné a nikdy neviděné fotografie z osobních archivů členů kapely,“ informovalo vydavatelství Universal Music.