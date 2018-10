míš, Právo

„Rádi bychom stihli premiéru 7. března, den před Mezinárodním dnem žen,“ řekl Janák, který napsal scénář s Janem Potměšilem.

Hlavní postava filmu Eliška (Geislerová) má svatbu. Jenže místo „ano“ řekne ženich „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponožky, a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí už pětatřicet let, je sama a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít život pevněji do svých rukou.

Svérázného nevlastního bratra hraje Jakub Prachař, ženicha Martin Písařík, živelnou kamarádku slovenská komička Eva Kramerová a maminku hlavní hrdinky Veronika Žilková, která kvůli roli změnila barvu vlasů.