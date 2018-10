Jaroslav Špulák, Právo

Jak už název napovídá, podstatnou část programu tvoří písničky slavné skupiny, na které má Gessle ze všech lidí na světě ten největší nárok je prezentovat živě. Činí tak ale za jiných okolností. Na pódiu jej doprovází šest muzikantů a zpěvačka Helena Josefssonová. Ta převzala party Fredrikssonové a zpívá i v písničkách, které natočila s Gesslem na jeho měsíc staré album Small Town Talk.

V pražském Foru Karlín, kde se vystoupení konalo, to byl zvláštní večer. Písničky z repertoáru Roxette mají devadesátkový popový náboj, mnohé stadiónový charakter, jsou melodicky velice silné a je mezi nimi řada celosvětových hitů. Hlas Josefssonové jim ale příliš nesvědčí, jinými slovy – Fredrikssonová byla výraznější a pro daný žánr i lepší zpěvačka.

Per Gessle a Helena Josefssonová v Praze.

FOTO: Michal Straka

Zpěv Josefssonové v písních Roxette ve Foru Karlín patřičně nerezonoval. Jeho majitelka měla problémy s výrazem, místy i s intonací, a co čert nechtěl, Per Gessle nebyl také uspokojivě rozezpívaný. Několikrát se oba hlavní zpěvy ponořily do hlubin pevného živého hudebního doprovodu, a tak vokální linky byly nejžhavější ve chvíli, kdy se přidali i zpívající muzikanti.

Vystoupení Pera Gessleho připomínalo tak trochu set revivalu Roxette. On na pódiu byl, proto nešlo o revival pravověrný, nicméně písním citelně scházel hlas ženy, která jim dala osobitost a táhla je do světových hitparád. To i přesto, že Josefssonová zpívala s obrovským zápalem a bylo patrné, jak moc jí záleží na tom, aby byl její výkon co nejlepší.

Publikum se přesto dobře bavilo. Na poměrně skromném pódiu se zadní projekcí zněly populární skladby, ono si je s chutí zazpívalo a po každé odměnilo Gessleho partu upřímným potleskem. Tak upřímným a silným, aby jej v dáli mohla zaslechnout i nemocná Marie Fredrikssonová.

Předskakující český zpěvák Robin Mood a jeho doprovodná kapela budou muset ještě pořádně zkoušet. Nerozuměli si totiž příliš s technikou nahrazující živou kapelu, a tak museli několikrát hned na začátku skladbu přerušit a začít znovu. Rámovalo to poněkud mdlé vystoupení, kterému chyběla ve více ohledech větší sebejistota. Slušné popové písně, které Robin Mood dosud světu nabídl, si ji při živé interpretaci zaslouží.

Per Gessle Forum Karlín, Praha, 7. října

Hodnocení: 65%