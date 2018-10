Stanislav Dvořák, Novinky

Beggars Banquet byla poslední deska, kde ještě hráli původní Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman a Charlie Watts).

Deska přinesla hity jako Sympathy for the Devil, Street Fighting Man a No Expectations. Měla blues-soulovou atmosféru a velmi dobré recenze.

„Rolling Stones se vrátili a spolu s nimi i rock’n’roll. Dokončili další album, které je prozatím tím nejlepším. Ve všech aspektech se jedná o skvělé album a skvělý rock’n’roll, významný textařský i hudební úspěch,” opěvoval album magazín Rolling Stone v roce 1968.

Politická skladba Street Fighting Man byla částečně inspirována Jaggerovým prvotním zážitkem z protiválečné demonstrace před americkou ambasádou v Londýně, kde slyšel hovořit aktivistu Tariqa Aliho. V tu samou chvíli se v Paříži odehrávaly studentské protesty, které vedly k dnes již legendárnímu masovému květnovému povstání a stávce, kterých se účastnila téměř čtvrtina národa.

Britská skupina Rolling Stones zahrála 4. července 2018 v pražských Letňanech.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Byla to zvláštní doba. Nejenom ve Francii, ale i v Americe, kvůli vietnamské válce, nekončícím vzpourám a násilí. Bylo to ale dobře. Vždyť ve Francii se jim málem podařilo svrhnout vládu,” přibližuje v rozhovoru pro Rolling Stone z roku 1997 dobu vzniku desky Jagger. Další výraznou skladbou z desky je singl Sympathy For The Devil, který byl inspirován novelou Michaila Bulgakova a vypráví o Satanově návštěvě stalinského Sovětského svazu.

Původně byl zamýšlený cover alba americkým i britským vydavatelstvím zamítnut. Fotografie Michaela Vosse, na které je zobrazena počmáraná zeď v popředí s částí záchodu, byla vyhodnocena jako urážlivá.

Deska tedy vyšla v obalu, na kterém byl pouze název kapely a svatebním písmem vyvedený název Beggars Banquet. Po několika letech se však deska konečně dočkala původního obalu. Výroční edice vyjde s Vosseovým coverem, který je však zabalený do tehdy vyhovující “svatební verze”.